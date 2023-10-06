10 علماء من جامعة دمياط ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر أبحاثا

دمياط معتز الشربيني

أعلنت جامعة دمياط عن اختيار 10 علماء من منسوبي جامعة دمياط في مجالات علمية مختلفة، طبقا لدراسة جامعة ستانفورد، التي أعلنت قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم عن مجمل انتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية".

وهذه القائمة تصدرها مؤسسة السيفير، وتضم هذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 ألف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus.

يتقدم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس دمياط بالتهنئة لعلماء الجامعة البارزين الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم متمنياً لهم المزيد من التوفيق والتقدم خلال مسيرتهم الاكاديمية.

وهم كالتالي طبقا للترتيب الدولي في القوائم:

الدكتور أحمد عبد الغني عويس قسم الحاسب الآلي – مجال الذكاء الاصطناعي

الدكتور عماد السعيد كلية الهندسة -مجال طاقة

الدكتور أشرف البنداري كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية

الدكتور عبدالجواد راضي كلية العلوم مجال الكيمياء التحليلية

الدكتور عادل ذكي السنباطي كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية

الدكتور أحمد طلعت سحلول كلية التربية النوعية مجال الذكاء الاصطناعى

الدكتور حمدى زيدان ( رحمه الله ) كلية العلوم مجال البوليمرز

الدكتور طارق محمد أبو المعاطي (رحمه الله ) كلية الفنون التطبيقية مجال البوليمرز

ا.د مصطفي دياب كلية العلوم مجال البوليمرز

الدكتور نصرة أيوب كلية الطب مجال الطب العام

وأكدت الجامعة أن ظهور 10 علماء من الجامعة في قوائم ستانفورد - في مقابل 4 علماء العام الماضي- إلى جودة المخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة ، كما يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية ، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

وتناشد وحدة التصنيف والنشر الدولي بالجامعة برئاسة الدكتورة اماني الديسطي جميع الباحثين منسوبي جامعة دمياط بضرورة ضبط اسم المؤسسة (Affiliation name) التي ينتمي اليها الباحث على صفحاتهم على قواعد بيانات اسكوبس Scopus ليكون اسم الجامعة Damietta University وليس اسم الكلية أو القسم العلمي.