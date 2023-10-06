هتهدي أعصابك وتحافظ على قلبك.. 8 فوائد للفاصوليا الخضراء

وعن فوائدها أوضح الدكتور محمد إبراهيم حلمي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني أن الفاصوليا تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، مثل الحديد والنحاس و الألياف، وفيتامين أ.

وقدم استشاري السمنة والنحافة أهم الفوائد الغذائية لتناول الفاصوليا كالتالى:

1- تحتوي علي نسبة عالية من الماء، و انخفاض السعرات الحرارية، و هذا يدل على أنها الغذاء الجيد أثناء اتباع الحميات الغذائية الهامة.

2- تساعد على الشعور بالهدوء و الاسترخاء، و تهدئة الأعصاب.