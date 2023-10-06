اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين في حادث انقلاب جرار زراعي بمياه ترعة بالشرقية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:19 م
مصرع شخصين في حادث انقلاب جرار زراعي بمياه ترعة بالشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقلانه في مياه ترعة بناحية عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي ومصرع شخصين في عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق.
 
وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقله شخصين، سائق وصديقه، وذلك في مياه الترعة الموجودة بناحية عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق، فيما جرى انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
 


 


الزقازيق

الشرقية

محافظة الشرقية

انقلاب جرار زراعي

مصرع شخصان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة