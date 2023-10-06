مصرع شخصين في حادث انقلاب جرار زراعي بمياه ترعة بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي ومصرع شخصين في عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقله شخصين، سائق وصديقه، وذلك في مياه الترعة الموجودة بناحية عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق، فيما جرى انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقلانه في مياه ترعة بناحية عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.