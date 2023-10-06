تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الأول بالضبعة اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

كتبت رحمة رمضان

تشهد هيئة المحطات النووية اليوم الجمعة بالتزامن مع انتصار 6 أكتوبر تركيب أول معدة طويلة الأمد وهى مصيدة قلب المفاعل النووي الأول لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة، حيث يمثل هذا اليوم الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، وليكون شاهدا على هذا الحدث التاريخي، والذى يمثل تحقيقا لحلم مصرى بدأ منذ عشرات السنين.

ووصلت مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل إلى مصر في شهر مارس الماضي، على الرصيف البحرى المخصص بموقع المحطة النووية بالضبعة لاستقبال معدات ومكونات المحطة النووية بالضبعة، وتعد أيضا أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور.

وتعتبر مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، علاوة على أنه تم الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الاول بقدرة 1400 ميجا وات.

ومن المخطط أن تتم أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.