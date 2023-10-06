محافظ شمال سيناء يشهد ختام المهرجان الأول للزيتون في شمال سيناء بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ختام المهرجان الأول للزيتون والذي عقد في مدينة العريش خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 5 أكتوبر الجاري، وذلك في حضور كلا من الدكتور عادل عبد العظيم، نائب وزير الزراعة، الدكتور عبد اللطيف غديرة، رئيس المجلس الدولي للزيتون والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون ومحمد درغام المنسق العام للمهرجان.

وأعلن المحافظ في بيان صحفي عن إقامة بورصة للزيتون في شمال سيناء هي الأولى من نوعها نظرًا لتنوع أنواع الزيتون في المحافظة وجودته، والأنشطة التي تقام على جانبه والتي تدر دخلا وفيرا لأصحاب المزارع وأصحاب المعاصر وأصحاب مصانع التخليل والتجار.

وأشاد المحافظ بالمهرجان والقائمين عليه، لافتا إلى أن المهرجان سلط الضوء على الزيتون وتجديد زراعته في مختلف مناطق المحافظة لما تحمله شجرة الزيتون من خير وفير للمزارع وللمحافظة من حيث العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل كثيرة وفتح مجالات تصديرية وصناعية وتجارية متنوعة.

من جانبه قال محمد درغام، المنسق العام للمهرجان، إن حفل الختام شهد زراعة أشجار الزيتون ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيتون بشمال سيناء، ومتابعة موسم جني الزيتون وتكريم المشاركين في المهرجان والفائزين في المسابقات المتنوعة في المهرجان.

أضاف درغام، أن ندى محمد العبد الشوربجي، بالصف الأول الاعدادي، حصلت على لقب ملكة جمال الزيتون عن طريق لجنة التحكيم من بين المتقدمين للمسابقة.