متحف كفر الشيخ يعلن فوز لوحة من الحجر الرملى بـ"قطعة شهر أكتوبر"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ عن فوز القطعة رقم 2 كقطعة شهر أكتوبر 2023م ، بأعلى نسبة تصويت. وهي عبارة عن لوحة من الحجر الرملي عليها نقش بالبارز يمثل المعبود حورس برأس صقر يرتدي التاج المزدوج يقف فوق المعبود ست في هيئة الثعبان وطعنه بالحربة واللوحة تمثل انتصار حورس على ست في نهاية أسطورة المصرية، وهو تجسد للانتصار الخير والعدل على الشر .

وقد طرح متحف كفر الشيخ 3 لوحات أثرية، ليختار الجمهور والمترددين على المتحف، أحدهما من خلال التصويت، لتفوز بلوحة شهر أكتوبر، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن مسابقة شهرية يجريها المتحف، لأهمية مشاركة رواد المتحف، لعرض القطع في مكان مميز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

‎اللوحة الأولى لوحة عليها نقش يصور عليها الفرعون في هيئة مركبة بجسد آدمي، ورأس الصقر يمتطي جواد، ويطعن رأس فرس النهر، والتي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوعة من الحجر الجيري و ترجع إلى العصر الروماني.

واللوحة الثانية، عليها نقش يصور حورس وهو يطعن الثعبان في إشارة للمعبود ست باستخدام الحربة والتي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوع من الحجر الرملي.

واللوحة الثالثة، أيقونة للقديس جورج يمتطي جواده الأبيض يمسك بيده اليمنى حربة يقتل بها تنينا بينما في اليد الأخرى يحمل المقاليد ويرتدي ملابس عسكرية مرسومة على لوح خشبي ترجع إلى الفترة ما بين القرن 18 و 19

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

يذكر أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.