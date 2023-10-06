فصل التيار الكهربائى عن المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بجمصة للصيانة

أعلن الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة، عن المرحلة الأولى من مجمع البنوك وحتى مجمع شومان بالكامل بالمنطقة الصناعية بجمصة، لأعمال الصيانة بلوحة توزيع الكهرباء رقم ( 2 ) وتوصيل التيار لمصنع اسمارت باك، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى انتهاء أعمال الصيانة.
وطالب رئيس الجهاز من جميع المصانع اتخاذ الاحتياطات اللازمة فترة انقطاع التيار، حتى لا يأثر على سير العمل وحركة الإنتاج بالمصانع، وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الامطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.
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