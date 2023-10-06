فصل التيار الكهربائى عن المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بجمصة للصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة، عن المرحلة الأولى من مجمع البنوك وحتى مجمع شومان بالكامل بالمنطقة الصناعية بجمصة، لأعمال الصيانة بلوحة توزيع الكهرباء رقم ( 2 ) وتوصيل التيار لمصنع اسمارت باك، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى انتهاء أعمال الصيانة.