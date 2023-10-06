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فتح باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية منذ قليل لليوم الثانى

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:04 ص
فتح باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية منذ قليل لليوم الثانى الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

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انعقدت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، منذ قليل فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العيني، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم وتقديم المستندات المطلوبة يوميا حتى الخامسة مساء، وذلك لليوم الثانى من فتح باب الترشح الذى يستمر حتى 14 اكتوبر الجارى يوميا وفى العطلات الرسمية.
 
وقال المستشار أحمد بندارى، إن اللجنة على أتم استعداد فى تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم الاستعانة بأجهزة حديثة لفحص جميع الأوراق المقدمة من المرشحين لمطابقتها بالشروط المحددة وفقا للدستور والقانون والقرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة.
 
وأضاف المستشار أحمد بندارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استخدام أجهزة الماسح الضوئي فى عملية عد تأييدات المواطنين وكذلك فى فحص التذكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.
 
ويشهد اليوم الثانى لفتح باب الترشح للرئاسة تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العينى، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.
 
وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح.
 
وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.
 
وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح وهى:صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
 
وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

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