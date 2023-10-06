فتاة بكفر الشيخ تبدع فى تصوير "المشاعر المتناقضة" بلوحات فنية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت مواهب شباب وفتيات محافظة كفر الشيخ في العديد من المجالات ومن بينهم طالبة بالصف الأول الثانوي، برعت في رسم اللوحات والبتروهات، فرسمت لوحات وبتروهات متعددة منها ما يعبر عن الطبيعة الخلابة، وحياة الإنسان المصري بالقرى، ومنها ما يعبر عن المواقف الحياتية، والمشاعر المتناقضة، والشخصيات سواء عامة أو شخصيات قابلتهم في حياتها.

قالت سما ابراهيم توفيق كساب، 15 سنة ، بالصف الأول الثانوي، بمدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، إنها تعشق الرسم منذ صغرها، فوهبها الله تلك الموهبة وكانت في مرحلة الحضانة، عندما لاحظت أسرتها حبها للرسم، ولكي تنمي موهبتها، فضل والديها، إلحاقها بمركز الطفل المتطور بمدينة كفر الشيخ، لاكتشاف وتنمية الموهوبين، وهناك وجدت الاهتمام من المسئولين به.

وأضافت سما كساب، علمتها سلوى محمد، بالمركز أساسيات الرسم، وكيفية استخدام الألوان بطريقة صحيحة، وبعدها التحقت بورش رسم مع صفاء نوار، والتي علمتها الكثير من فنون الرسم، واستخدام العديد من الأدوات، ومنها الرسم بالفحم والرصاص وغيرهم من الأدوات، كما علمها محمد عبد الحميد، فنون الرسم.

وأكدت سما كساب، أنها تعلمت نقاط الضعف والقوة في رسم البتروهات واللوحات المتعددة، وأدق التفاصيل في الرسومات المتعددة، إضافة لاستخدام خامات جديدة منها الزيت والباستيل والاكريلك.

وأضافت سما كساب، أن ما وصلت له من إتقان الفن التشكيلي بفضل الله الذي منحها موهبة، إضافة لوالديها لتشجيعها المستمر وكذلك أشقائها، سواء بتوفير كافة الخامات التي تحتاجها، إضافة للدعم المعنوي، مما جعلها متفوقة دراسياً، مؤكدة أنها شاركت في العديد من المعارض وتم تكريمها في العديد من المسابقات، ورسالتها لكل موهوب عليه عدم الإحباط والاستمرار في التحدي وتطوير نفسه.

وأكدت سما، أن فن الرسم، يعبر عما بداخل الفنان، فعندما تكون سعيدة أو ينتابها شعور من الضيق تعبر في الحالتين برسومات متعددة، فهناك رسمه كانت في حالة من الضيق، فرسمت صورة لإنسان تتجاذبه عدد من الاتجاهات، وتنتابه عدد من المشاعر المتناقضة، ويحاول التخلص منهم.

وأضافت كساب، رسمت الطبيعة وما تحتويه من جمال، وعبرت عن حنان الأمومة بالطيور، ورسمت عددا من الحيوانات، ومنها حصان رسمته بدقة متناهية ورعت في الرسمه كل التفاصيل في الرسمه، مؤكدة أنها تتمنى أن تلتحق بكلية الذكاء الإصطناعي، لحبها لهذا المجال، إضافة لأن الذكاء الإصطناعي أصبح في كل المجالات لخدمة البشرية.



اتقان في رسم الطائر



اتقان لرسمه الحصان



رسمه بريشة سما كساب



رسمه لأواني المنزل



رسمه لبرتقال أحمر اللون



رسمه لحذائين تلبسهما فتاه



رسمه لحنان الأمومة لدى الطيور



رسمه لسما كساي



رسمه لسيدات ريفيات_1



رسمه لسيدة تتأمل فيما حولها



رسمه لسيدة مصرية



رسمه لشابه



رسمه لفتاة حائرة_1



رسمه لفتاة_1



رسمه لفلاح وفلاحه من الصعيد



رسمه لللاحة المصرية



رسمه لمشاعر متناقشة لدى فلتاة



رسمه متميزة لسما كساب



رسمه متميزة لفتاة