غدا فى اليوم السابع..الرئيس السيسى: أطقم إدارة أزمة على مستوى الجمهورية لأول مرة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها الرئيس السيسى يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ ويدير حوارا مع المحافظين عبر «الفيديو»..

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ونقول يا رب النصرة تكبر.. كتاب البطولة يحمل صفحات مضيئة لأهل سيناء المخلصين.. والواقع يرد الجميل بالعمل الجاد من أجل تعمير يصون التحرير.. وشيوخ سيناء يتحدثون فى اليوبيل الذهبى للنصر العظيم: الدولة تواصل انتصاراتها بالتعمير



الرئيس السيسى يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ ويدير حوارا مع المحافظين عبر «الفيديو».. ويؤكد: أطقم إدارة أزمة على مستوى الجمهورية لأول مرة.. الرئيس: المسؤول عن الغرفة قادر على إدارة الأزمة طوال الـ24 ساعة.. يشدد على الاستعداد للإغاثة ومواجهة الأزمات.. ويمهل المحافظين شهرين لتجميع ورفع كفاءة العناصر الهندسية والفنية

الرئيس السيسى: نصر أكتوبر المجيد أعظم انتصارات مصر فى تاريخها الحديث



السيدة انتصار السيسى: نصر أكتوبر معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية

تنمية عمرانية غير مسبوقة فى عهد الرئيس.. خريطة مصر العقارية شهدت طفرة كبيرة خلال 9 سنوات.. مدن الجيل الرابع ساهمت فى زيادة المساحة العمرانية للضعف طرح 1029 فرصة استثمارية خلال 2024.. 163 مليار جنيه استثمارات فى العاصمة الإدارية و199 مليارا فى العلمين



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