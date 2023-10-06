اليوم السابع
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"عمال مصر" ينعى شهداء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص بدولة سوريا

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 04:14 م
"عمال مصر" ينعى شهداء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص بدولة سوريا محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بخالص الحزن والأسى شهداء الكلية الحربية من مدنيين وعسكريين الذين ارتقوا جراء العدوان الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص بدولة سوريا. 
 
وقال محمد جبران، إن الاتحاد ومنظماته النقابية يعربون عن حزنهم الشديد لوقوع الحادث الأليم فإنهم يبعثون بخالص التعازي إلى عمال وشعب سوريا الشقيق ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالي بالمغفرة والرحمة لشهداء والشفاء العاجل للمصابين من جراء الحادث الأليم.
 
وادان اتحاد عمال مصر الحدث الارهابي الغاشم الذى استهدف عدد من المدنيين والعسكريين، وأعرب اتحاد عمال مصر عن تضامن عمال مصر مع الشعب السوري "قيادة وشعباً"، في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.
 
 
 

اتحاد العمال

سوريا

حفل تخريج الكلية الحربية بحمص



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