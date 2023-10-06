اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:39 م
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ضبط 64 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:06 م
ضبط 64 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64261) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
 (14354) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  (679) مخالفة السير بدون تراخيص، (18) مخالفة موقف عشوائى، (1241) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (6) مخالفات شروط التراخيص.
 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 

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