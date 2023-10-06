ضبط 50 كيلو حشيش خلال حملات أمنية

كتب ــ محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية، المنوفية، جنوب سيناء، كفر الشيخ"، جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (عاطل ، نجله "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جراما).

سقوط (عاطل "له معلومات جنائية") بنطاق محافظة المنوفية وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، آيس" – بندقية خرطوش - طلقات نارية).

القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب سيناء.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقات نارية).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.