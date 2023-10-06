ضبط عامل والبحث عن آخر لإلقائهما ماء نار على وجه ربة منزل وطفلتها بالخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها للقبض على متهم بعدما تم ضبط آخر، لإلقائهما "مياه نار" على أم وطفلتها البالغة من العمر 10 سنوات، بمنطقة حي البولاقى بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مما أصابهما بجروح وإصابات بالغة، وجرى حجز الطفلة فى وحدة العناية المركزة بمستشفى الدمرداش، وكذلك أصيبت الأم بحروق خطيرة وترقد حاليا فى المستشفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي ومستشفى الخانكة، سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها ذات العشر سنوات مصابتان بحروق بالغة في الوجه والجسم نتيجة سكب مادة حارقة عليهم "مياه نار"، منطقة البولاقى بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث، بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة كل من سيدة تدعى "أمل ح ح"، في الأربعينيات من عمرها، ربة منزل، وإصابة ابنتها "سيلا م"، تبلغ من العمر 10 سنوات، وطالبة في الصف الخامس الابتدائي، بحروق بالغة نتيجة سكب مادة حارقة على وجهيهما وجروح متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات مرتكبي الواقعة، والذين تبين أنهما "إسلام م غ"، 32 عاما، ويعمل عامل في إحدى شركات الصابون، والثاني يدعى "أدهم ن م"، 17 عامًا، قاما بسكب مياه النار على وجوه المصابين، وفرا هاربين بدراجة نارية حتى جرى القبض على المتهم الثاني وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الهارب.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي، بدائرة القسم، وجرى نقلهما عقب ذلك إلى مستشفى الدمرداش، لتلقي العلاج ووضع الطفلة في الرعاية المركزة لسوء حالتها، وتم تحرير محضر رقم 3190 إداري قسم الخانكة، وتولت الجهات المعنية.