شواطئ رأس البر تستقبل روادها في العطلة الأسبوعية.. صور

فتحت شواطيء رأس البر أبوابها اليوم الجمعة لاستقبال محبي ورواد الشاطيء في الجمعة الأسبوعية الأولي بعد بداية العام الدراسي

حرصت أغلب الأسر من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة علي الذهاب الي شاطيء رأس البر للاستمتاع بالاجازة الأسبوعية والسباحة والعوم وممارسة الالعاب وتناول الطعام علي شاطيء البحر

يذكر أن طقس اليوم معتدل منذ الساعات الأولى للصباح والشمس مشرفة واعتدال درجات الحرارة وهو ما شجع العديد من الأسر علي الخروج الفسحة والتنزه .

من ناحية أخرى أعلنت الوحدة المحلية برأس البر انتهاء موسم الصيف مطلع أكتوبر الجاري وتم انتهاء عمل رجال الإنقاذ ورفع ابراج الإنقاذ المنتشرة علي طول الشاطيء والذي يبلغ عددها 33 برج.