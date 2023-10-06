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شاهد أول قطار بشبكة القطارات الكهربائية السريعة من الداخل

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:00 ص
شاهد أول قطار بشبكة القطارات الكهربائية السريعة من الداخل القطار الإقليمى ديسيرو من الداخل
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" صورا لأول قطار إقليمي سريع ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر، والذى وصل منذ أيام لميناء الإسكندرية، والقطار من طراز Desiro HC، ويتكون من طابقين وتصل طاقته الاستيعابية إلى 849 راكبا، وسيعمل على الخطوط بسرعة تشغيليه 160 كم /ساعة.
 
وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، وهو ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة، ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.
 
كما يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع، وقطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمي ، وقطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع. 
 
أنواع القطارات السريعة:
 
يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع.
 
قطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمي.
 
قطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع. 
 
ويتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم. 
 
القطار من الداخل
القطار من الداخل

القطار السريع
القطار السريع

قطار ديسيرو
قطار ديسيرو

القطار الاقليمى ديسيرو
القطار الإقليمى ديسيرو

 


قطار ديسيرو

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