اليوم السابع
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مهنئًا مصر باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر..

سفير اليمن: حرب أكتوبر أكبر ملحمة قتالية فى التاريخ العسكرى العربى المعاصر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:34 ص
سفير اليمن: حرب أكتوبر أكبر ملحمة قتالية فى التاريخ العسكرى العربى المعاصر سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم
إيمان حنا

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أعرب السفير محمد على مارم، سفير اليمن لدى مصر عن خالص التهانى والتمنيات القلبية لمصر العروبة قيادة وشعبا بمناسبة اليوبيل الذهبى للانتصار التاريخي الساحق الذى حققه جيش مصرالعظيم يوم السادس من أكتوبر عام 1973 .

وقال السفير مارم، في سياق تهنئته للشعب المصري الشقيق وقيادته الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري حقق بإرادته الأسطورية وقواته المسلحة الشجاعة في السادس من أكتوبر، أكبر ملحمة قتالية في التاريخ العسكري العربي المعاصر بهزيمة العدو الصهيوني وتلقينه درساً من دروس التضحية والفداء، بل أن نصر أكتوبر أوجد وابتكر منهجاً وفكراً عسكرياً استثنائيا، أظهر فيه صلابة وعنفوان الجيش المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة وأعاد الى شعوب وجيوش الأمة العربية الثقة في نفسها والدفاع عن سلامة أوطانها وأراضيها الامر الذي يبعث على فخر واعتزاز كل مواطن عربي.
 
وأشار السفير مارم إلى أن الجيش المصري هو قلعة الدفاع الأولى والأخيرة عن المصالح الحيوية والاستراتيجية العليا للأمة العربية وسيظل صامداً ومحافظاً على دوره القيادي وانتمائه العربي، وقد تجلى ذلك من خلال المشاركة الفاعلة لمصر في التحالف العربى للحفاظ على الشرعية اليمنية واستقرار الشعب اليمنى وحقوقه الأصيلة .
 
ومن جهة أخرى، ثمن سفير اليمن قوة العلاقات المصرية اليمنية، معربا عن امتنانه لمصر قيادة وشعبا لمواقفها الثابتة  الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستوريه بقيادة الرئيس رشاد محمد العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى ما يحظى به اليمنيون فى مصر على المستويين الرسمى والشعبى من رعاية كريمة وتسهيلات أخوية سخية تستحق عليها عظيم الثناء .

اكتوبر

انتصارات اكتوبر

اليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر

نصر السادس من اكتوبر



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