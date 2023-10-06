سفير تونس مهنئا بانتصارات أكتوبر: الجيش المصرى دشن تاريخا جديدا للأمة العربية

إيمان حنا

هنأ السفير محمد بن يوسف سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

وأكد أن تلك الملحمة دشنت تاريخًا جديدا للأمة العربية والاسلامية وأكدت أن هذه الأمة لا تنكسر، حيث حقق الجيش المصرى نصرا شهد العالم على قوة العرب وعزتهم .

وأشار سفير تونس من جهة أخرى إلى ما تشهده مصر من إنجازات، قائلًا: "نحن فخورون بما تشهده مصر من تنمية ونهضة عمرانية غير مسبوقة وعلى مستوى البنية التحية على كامل ربوع مصر، وكذلك بما تحقق بالعاصمة الإدارية من مباني وعمارات وأبراج سكانية ونظام عمراني نموذجي، ستكون بعد اكتمالها بمثابة المعجزة على أرض مصر" .

وبالنسبة للعلاقات الثنائية بين مصر وتونس؛ عبّر السفير محمد بن يوسف عن ارتياحه البالغ للتطور المستمر الذي تشهده العلاقات العلاقات الأخوية والحركية التي يسجلها التعاون بين البلدين في عديد المجالات، مؤكدا الرغبة الكبيرة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد توطيد هذه العلاقات بما يحقق المزيد من الخير للشعبين الشقيقين.