سد العجز وتقليل الكثافات الطلابية بمدارس أسوان.. تفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، جهودا كبيرة فى قطاع المنشآت التعليمية لسد العجز، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب للتحصيل الدراسى، فى قرى ومدن أسوان بفضل الدعم المستمر من الدولة المصرية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المدارس مما يساهم بدوره فى تحقيق طفرة فى قطاع التعليم بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان.

ويجرى إنشاء وتوسعة عدد من المدارس ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بأسوان للعام الدراسى الجديد ، وكذلك استكمال أعمال الإنشاء والصيانة والإحلال والتجديد،

ومن ضمن المشروعات الجارية فى قطاع المنشآت التعليمية بأنحاء محافظة أسوان الارتقاء بـ 25 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية لزيادة الطاقة الطلابية بها، حيث يجرى استكمال إنشاءات وصيانة وتطوير وتحديث لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، بالتعاون والشراكة بين المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ووزارة التربية والتعليم،

كما يأتى ذلك بالتوازى مع تطوير المدارس وبناء مدارس جديدة بقرى حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، يساهم فى تحويل المدارس لصروح تعليمية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل ورونق جمالى وحضارى متميز ، ضمن الجهود الكبيرة والطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها القرى من خلال تنفيذ مشروعات فى كافة قطاعات العمل العام لتحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بجودة الحياة، ففى كافة مراكز أسوان المستهدفة من المبادرة يتم تنفيذ مشروعات فى قطاع الابنية التعليمية..سواء انشاءات جديدة او مشروعات احلال وتجديد وتوسعة وتطوير .

كما تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس ، و 8 مدارس إحلال كلى وجزئى ، بجانب 29 مدرسة شهدت توسعات ، وأيضاً 54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالى 79 مدرسة منها ما تم إفتتاحه وتشغيله والأخر جارى العمل فيها دون المساس بإستقرار العملية التعليمية.

كما جارى إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى فى الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة.

حيث يجرى إنشاء مشروع إنشاء مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية بمدينة أسوان، بنسبة تنفيذ 40 ٪ على مساحة 6450 م2 ليضم 42 فصل دراسى موزعة على مراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى وذلك داخل 2 مبنى مكونين من دور أرضى و 4 أدوار علوية بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه، ومقرر افتتاحه فى احتفالات محافظة أسوان، بعيدها القومى فى 15 يناير القادم 2024، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع المدارس بأرض معسكر الطلاب بالحصايا على طريق السماد بتكلفة 49.2 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 20 ٪ ، ويقام على مساحة 8114 م2 ، ليضم 28 فصل دراسى فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى ، داخل مبنى واحد مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء معسكر طلابى متطور على مساحة 5887 م2 ، وبمشروع مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة بأرض الشادر القديم بمدينة أسوان،على مساحة 2177 متر ، وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه ، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال ، و 18 فصل إبتدائى ، فضلاً عن غرفة الأمن ، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وفراغات تكميلية ،

وفى مدينة أسوان يجرى العمل بمدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات حيث تجرى أعمال إنشاء مبنى جديد بالمدرسة يضم فصول وقاعات ومعامل للعلوم مع إحلال وتجديد المكاتب الإدارية ودورات المياه ، وفى منطقة الأحمدية يجرى العمل فى الموقع المخصص لإنشاء مجمع مدارس يضم مرحلة رياض الأطفال ، بجانب المرحلة الإبتدائية والاعدادية، وكذلك ملعب رياضى لممارسة الأنشطة ، ويمثل المبنى الجديد إضافة لمدارس أسوان ، وخاصة أنه سيساهم فى إستيعاب وتقليل كثافة الطلاب وتقديم خدمة تعليمية لأهالى المنطقة ، و تنفيذ أعمال الإنشاءات النهائية بمجمع الصداقة للغات حيث من المقرر أن يتم إفتتاح المدرسة وبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى القادم ، و مبنى مدرسة الهلال الأحمر بالأعقاب حيث تم توجيه هيئة الأبنية التعليمية بإجراء صيانة شاملة للمدرسة للإستفادة منها كمدرسة للتعليم الفنى بالمنطقة تخفيفاً وتيسيراًعلى الطلاب وأولياء الأمور

كما يجرى تجهيز وفرش مبنى مدرسة اللغات الرسمية إنجليزى الجديدة بمدينة أسوان الجديدة، فور الإنتهاء من أعمال التشطيب وإنشاؤها بتكلفة 20 مليون جنيه وهى تضم 33 فصل دراسى، وذلك تمهيداً لنقل الطلاب إليها بعد إستضافتهم بشكل مؤقت فى إحدى مدارس التعليم الأساسى ،

فى نفس الوقت جارى إنشاء مدرسة أخرى للتعليم الأساسى لمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى بطاقة 50 فصل دراسى ، وبتكلفة 19 مليون جنيه ، وهو الذى سيساهم بشكل أساسى فى توفير الخدمة التعليمية لأبناء مدينة أسوان الجديدة ، وأيضاً القديمة ،

من ناحية أخرى توجد العديد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان حيث كانت قد شهدت أسوان فى الفترة الأخيرة إفتتاح العديد من المدارس سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، أو بباقى مدن ومراكز المحافظة ، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1503 مدرسة ، و ع دعم الوزارة للمحافظة ب 1072 معلم ، و 7673 جهاز تابلت ، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا ، وكذلك توفير فصول تعليمية ( كرفانات ) لمدرسة الكلاحين بدراو ، علاوة على إضافة 2 لجنة ثانوية عامة بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن إنشاء مركز تميز للتعليم الفنى على مساحة 19 ألف و 700 م2 بمدينة أسوان الجديدة .

جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



جانب من المشروعات (6)



جانب من المشروعات (7)