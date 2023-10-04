جامعة أسوان تحتفل بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

أسوان - صلاح المسن

نظمت كلية الطب جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

ثم ألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوته قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.

وتحرص كلية الطب جامعة أسوان على أن توجه رسالة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إحياء ذكرى هذا اليوم العظيم، ونوجه شكرا وعرفانا لكل جندي مصري أصيل ولكل من شارك في هذا النصر العظيم.

وتناول الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خلال كلمته قيمة الشهيد ومكانته في الدنيا والآخرة، وأن مصر بلد الأمن والأمان وهذا ما ورد ذكره في القران الكريم في آيات كثيرة تدل على مصر محروسة وآمنة بفضل الله عزّ وجل، وبفضل أبناء هذا الشعب البواسل الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أرواحهم وأن جزاءهم جنة الخلد.

واستكمل فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان السابق، الحديث عن أن هذه الأيام المباركة تجمع بين ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوى الشريف الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية في نصرة الدين والحفاظ على الأوطان، لأن الحفاظ علي مقدرات الوطن أمانة في رقابنا جميعا وعبادة تتقرب بها المولى سبحانه وتعالى، كما ذكر نيافة القمص مكسيموس ثروت في كلمته نيابة عن الحبر الجليل الأنبا بيشوى أسقف أسوان ما شهدته مصر عقب انتصار أكتوبر المجيد من حالة من الاعتزاز بالنفس وعودة كرامة المواطن المصري، ودور قواتنا الباسلة في إلحاق العدو بهزيمة كبري، وجاء الدور على شبابنا لاستكمال تلك الملحمة بالعمل والاجتهاد والعلم.

كما تخلل الاحتفال فقرات فنية من غناء أغاني وطنية وعرض فقرة موسيقية توحى بالمشاعر الوطنية تجاه مصرنا الحبيبة.

وفي ختام الحفل كرمت كلية الطب رموز المجتمع الأسواني الدينية والكنائسية ورجال القوات المسلحة والقيادات الأمنية والمجتمعية.