زيادة جرارات السكة الحديد من 400 لـ804 فى 2023.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

شهد قطاع السكة الحديد تطورا كبيرا من عام 2014 حتى الآن 2023 ، وفى النقاط التالية أهم التطورات التى شهدتها الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وعلى رأسها الجرارات.

في 2014 كانت تمتلك الهيئة 791 جرارا، منها 391 جرار عاطل، و400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%.

في عام 2023 أصبحت تمتلك 990 جرارا منها 210 جرارات جديدة و 594 صالح بكفاءة 80% و186 عاطل لها عقود تجديدات.

فى 2014 كانت تمتلك الهيئة 2800 عربة ركاب، منها 1000 عربة عاطلة، و1800 عربة صالحة بنسبة 65%.

2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها 900 عربة جديدة، و 2300 عربة تم تجديدها وصالحة بكفاءة 80%، و500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات".

في 2023 تم تشغيل 6 قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وفي عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 مليون طن بضائع سنوياً

كانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب

تم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير مرفق السكة الحديد .

فى 2023 يستخدم 1.2 مليون راكب يوميا قطارات السكة الحديد، ويتم نقل 5 مليون طن بضائع سنوياً.

ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%.

مستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و 13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.