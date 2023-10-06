اليوم السابع
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رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور.. صور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:26 م
رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور.. صور رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور
كتبت - مرام محمد

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شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال والمنشآت التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 1200 حالة إشغال بشوارع طابق الديابة وترعة زنين والمشتل، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات.
 
وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور 1
رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور 

رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور 2
رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور 

رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور
رفع 1200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة فى بولاق الدكرور
 
 

اشغالات

حملة اشغالات

الجيزة

بولاق الدكرور



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