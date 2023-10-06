دراسة: حُقن تخفيف أعراض التهاب مفاصل اليد قد تكون غير فعالة

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة حديثة نشرت في المجلة المتخصصة في أمراض الروماتيزم RMD Open، أن الحقن التي توصف أحياناً لتخفيف أعراض التهاب المفاصل في اليدين "غير فعالة"، وذلك بحسب الباحثين الذين دعوا إلى إعادة النظر في التوصيات المتعلقة بهذه العلاجات، وتوصلت الدراسة إلى أن فاعلية بعض الكريمات الموضعية "غير مؤكدة"، على رغم أن مسكنات الألم لا تزال فعالة، وفقا لما نشرته صحيفة " ذا صن " البريطانية.

الدراسة التي أجراها فريق علمي في الدنمارك، ارتكزت على قواعد بيانات أبحاث وحددت 72 تجربة، شملت ما مجموعه 7609 مرضى خضعوا لـ 29 علاجاً مختلفاً على مدى ثلاثة أشهر في المتوسط، ومن بين مجموع التجارب، 60 منها شملت 5246 مريضاً، ركزت بصورة خاصة على الألم وأدرجها الباحثون في تحليل بيانات مشترك.

وأظهرت النتائج أن "مضادات الالتهاب غير الستيرويدية" Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) وأقراص الستيرويد أظهرت أداء أفضل من العلاج الوهمي في معالجة الألم، ومع ذلك بقيت فاعلية حقن المفاصل والكريمات والمواد الهلامية الموضعية غير واضحة أو مؤكدة.

تطرح هذه النتائج تساؤلات حول الأدلة التي تدعم توصيات العلاج الراهنة داخل المفصل، وتؤكد ضرورة إجراء تجارب واسعة النطاق في المستقبل واعتماد منهجية صارمة لتحديد فاعلية التدخلات الواعدة مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الموضعية.

ويشار إلى أن اليدين هما الأكثر تأثراً بالتهاب المفاصل في الجسم، ويمكن أن تشمل علاجات تخفيف الأعراض أدوية مضادة للالتهابات أو الستيرويدات أو الكريمات الموضعية، أو الحقن المباشر في المفاصل المصابة.