عوامل تقلل كفاءة الغضاريف أهمها التدخين.. نصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

الغضروف هو واحد من الأنسجة الضامة الرئيسية في الجسم، ويقع فى العديد من مفاصل الجسم، بما في ذلك الركبتين والوركين والكتفين والأصابع، ويعمل على حماية العظام والمفاصل، كما أنه يحيط بأطراف عظامك ويبطن المساحات الموجودة في مفاصلك حيث تلتقى العظام.

وقال الدكتور بهاء مقلد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري في جامعة القاهرة، إن الغضروف يعمل على امتصاص الصدمات وحماية العظام والمفاصل عند تحريكها واستخدامها، كما يقلل الاحتكاك بين المفاصل ويقلل من تآكلها.

وأضاف استشاري جراحة العظام في تصريح لـ " اليوم السابع"، أن هناك عدة أسباب تعمل على ضعف كفاءة الغضروف بالجسم، أهمها التدخين حيث يعمل التدخين السلبى والإيجابى على ضعف وتقليل كفاءة الغضروف إلى النصف، والعمل المكتبى فترة طويلة مع الجلوس دون تحريك مفاصل جسمك، أيضا استخدام الموبايل فترات طويلة وأخيراً السمنة.

وأشار الطبيب أنه يمكن الوقاية من ألم غضروف العنق من خلال تجنب التدخين السلبى والإيجابى لأنه يضعف الغضروف مع تقليل وقت الجلوس في العمل أكثر من نصف ساعة مع تحريك الرقبة يمين ويسار لعدم ثبات وضع الغضروف، مع ممارسة تمارين لتقوية غضروف الرقبة، وعدم استخدام الموبايل فترات طويلة ووضعه في وضع افقى امام العين لتجنب ثنى الرقبة للأمام.

وأضاف أن 90% من مرضى خشونة الغضروف يتحسنون من خلال العلاج الدوائى والعلاج الطبيعى.