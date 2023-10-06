خدمات التعليم تصل لكل شبر فى سيناء بـ 627 مدرسة مجهزة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

غطت خدمات التعليم كافة مناطق شمال سيناء التى سجلت هذا العام أن 627 مدرسة يتم فيها تقديم كافة الخدمات التعليمية لعدد 116 ألف و387 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة فى مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.

وتوضح بيانات هيئة الأبنية التعليمية ، أنه تم الانتهاء من إنشاء 109 مدرسة على مستوي المحافظة منذ 2014، تضم 1263 فصلا تعليميا، يجري حاليا تنفيذ 10 مدارس تضم 116 فصلا تعليميا، الهيئة تخطط مستقبلا لإنشاء ورفع كفاءة 80 مدرسة تضم 790 فصلا تعليميا، لخدمة العملية التعليمية في شمال سيناء، ووفرت وزارة التربية والتعليم لمدارس شمال سيناء من مسابقة 30000 معلم حوالي 198 معلم يتم الاستعانة بهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وشهد العام الدراسى الجديد بشمال سيناء دخول مدارس جديدة الخدمة بينها مدرسة الخروبة بالشيخ زويد تم انشاءها على مساحة 7826 مترًا مربعًا وتتكون من دور أرضي و3 أدوار عليا بمساحة 390 متر مربع، وتضم 11 فصل تعلمي وتم انشاءها بتكلفة بلغت 5 ملايين و322 ألف و849 جنيهًا، والفصل سابق التجهيز في مدرسة نجع شيبانة في إطار دعم وزارة التربية والتعليم بالفصول سابقة التجهيز، ودعم القرى العائدة وتمكين التعليم لطلاب القرى العائدة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتخفيف الكثافة الطلابية.

وافتتاح المبنى الجديد لمدرسة العريش الثانوية المعمارية على مساحة 4500 متر مربع ، وتتكون من 12 فصل دراسي بمساحة 400 متر مربع على أربعة طوابق ، و2 ورشة صناعية، وتضم اقسام فنى أعمال صحية و سباكة، وفنى تجارة وعمارة، وفنى بناء وتشييد، و فنى تشطيب وديكور، وفنى خرسانه مسلح.

ويجرى العمل فى بناء مدرسة التلول البحرية بعدد (9) فصول، لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين علي استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة، وسبق وتم فتتاح العديد من المدارس ومنها مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية للغات، بحي السبيل بالعريش بعدد (28) فصل، لخدمة منطقة المساعيد والسبيل، كما تم افتتاح مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي بحي ابني بيتك الجولف بمدينة العريش بعدد (22) فصل أساسي، وذلك لخفض كثافة المدارس المجاورة وتمكين أهالي المنطقة من الاستقرار والبناء في هذه المنطقة، ومدرسة الشلاق الإعدادية بعد إعادة تأهيلها، و مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بعد الإحلال الكلي.

كما تم صيانة وإعادة تأهيل عدد (8) مدارس بمركز بئر العبد ومدرسة بالشيخ زويد، وتم إنهاء الأعمال في وقت قياسي لسرعة استقبال أبنائنا الطلاب واستقرار الأهالي في أماكنهم، وصيانة وإعادة تأهيل لعدد (9) مدارس بالشيخ زويد، ومدرسة ببئر العبد هذا العام،حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل تلك المدارس واستقبال الطلبة .

ووفرت وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء كافة نوعيات التعليم، حيث تم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية العام الماضي بعدد (14) فصل، وجاري العمل حاليا على إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بعدد (9) فصول بالإقامة، إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين بعدد (14) فصل، ومدرسة بئر العبد للتربية الخاصة بعدد (13) فصل، والسمعي والبصري بعدد (14) فصل لكل مدرسة، وإنشاء إدارات (بئر العبد – نخل – الحسنة – الشيخ زويد)، و العريش الجديدة بحي العبيدات.

كما تم بناء مدرسة رفح للتعليم الأساسي بعدد (33) فصل، والانتهاء من بناء مدارس الخروبة للتعليم الأساسى 11 فصل - أبو فرج للتعليم 22 فصل - العوايضة للتعليم الأساسي 22 فصل.