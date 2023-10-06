حبس عاطل ونجله لحيازتهما 68 كيلو مواد مخدرة غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة العامرية ثان في الإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون عاطل ونجله 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جراما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل ونجله، لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصصا في الإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويجه على عملائهما.

على الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جراما، ومبلغ مالى هاتفان محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للإتصال بعملائهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



