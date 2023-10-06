جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة بمهرجان الأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حقق طلاب جامعة الزقازيق، مراكز متقدمة في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الذي نظمته جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب خلال الفترة من 1-5 أكتوبر الجاري تحت شعار" شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، الذي شارك فيه 400 طالب وطالبة من 18 جامعة مصرية.

وشاركت جامعة الزقازيق بوفد من 16 طالبا وطالبة ، تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومنال فاروق عبد الحميد مدير إدارة الأسر الطلابية والدكتور محمد عصام الدين محمد، ومحمد عادل محمد .

وحقق طلاب فريق الدارتس المركز الأول وهما ؛ حسن السيد سليم ونداء رمضان محمد ، وحصل طلاب فريق الخماسي على المركز الثانى وهم ؛ محمود السيد وعمر فوزى عبد السلام ومحمد عطية حسانين وأحمد هانى محمد وأحمد صابر حامد وعبد المنعم عادل عبد المنعم.





