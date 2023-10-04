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جامعة الزقازيق تطلق مسابقة " أفضل كلية صديقة للبيئة "

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:44 م
جامعة الزقازيق تطلق مسابقة " أفضل كلية صديقة للبيئة " جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أطلق قطاع شئون البيئة بجامعة الزقازيق مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" بين كليات جامعة الزقازيق للعام الجامعي  2023/ 2024، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

تتمثل محاور التقييم في مدى تطبيق الكلية لعدد من المعايير منها الحفاظ على البيئة والاستدامة ومعايير البنية التحتية للكلية ، معايير ترشيد استهلاك الطاقة ، معايير إدارة وفصل المخلفات ومعايير إدارة المياه .

 

كما تم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المسابقة كالتالي:- 

مرور لجنة التقييم (مراجعين من مركز ضمان الجودة للجامعة ) فى الفترة من 10/15 حتى 2023/10/31 ، دراسة نتائج التقييم وكتابة التقرير وتحديد الأربع كليات للتجهيز النهائي الخاص بهم فى الفترة من 11/1 حتى 2023/11/15 ،تسليم الملفات للكليات التي تم إختيارها لمركز ضمان الجودة فى الفترة من 19-20 نوفمبر 2023 ،  إعلان النتيجة وتكريم الكلية الفائزة 2023/11/30.

 

 

 


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