جامعة الزقازيق تطلق مسابقة " أفضل كلية صديقة للبيئة "

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أطلق قطاع شئون البيئة بجامعة الزقازيق مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" بين كليات جامعة الزقازيق للعام الجامعي 2023/ 2024، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تتمثل محاور التقييم في مدى تطبيق الكلية لعدد من المعايير منها الحفاظ على البيئة والاستدامة ومعايير البنية التحتية للكلية ، معايير ترشيد استهلاك الطاقة ، معايير إدارة وفصل المخلفات ومعايير إدارة المياه .

كما تم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المسابقة كالتالي:-

مرور لجنة التقييم (مراجعين من مركز ضمان الجودة للجامعة ) فى الفترة من 10/15 حتى 2023/10/31 ، دراسة نتائج التقييم وكتابة التقرير وتحديد الأربع كليات للتجهيز النهائي الخاص بهم فى الفترة من 11/1 حتى 2023/11/15 ،تسليم الملفات للكليات التي تم إختيارها لمركز ضمان الجودة فى الفترة من 19-20 نوفمبر 2023 ، إعلان النتيجة وتكريم الكلية الفائزة 2023/11/30.