توافد المواطنين على النصب التذكارى للاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

كتب ـ محمد أبو عوض تصوير - خالد كامل و عزوز الديب

توافد منذ قليل، عدد كبير من المواطنين، على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في النصب التذكاري، للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر، وكان في مقدمة الحضور عدد من أفراد أسرة عثمان احمد عثمان.

وحرص عدد كبير من المواطنين علي التقاط الصور التذكارية، في محيط النصب التذكاري، مع عدد من جنود القوات المسلحة المتواجدين بمقر الاحتفالية، بمناسبة اليوبيل الذهبي.

وكان فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة - يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة- إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع الرئيس السيسى إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، وصافح الرئيس السيسى عددًا من كبار رجال الدولة وعدداً من قادة القوات المسلحة وقدامى قادة حرب أكتوبر المجيدة.

وعقب ذلك، توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وصافح عددًا من أفراد أسرته حيث وضع إكليلًا من الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.