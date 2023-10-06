السكرتير العام لمحافظة أسوان تتابع مشروع التدريب لمجابهة الأزمات والكوارث

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابعت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، الموقف التنظيمى مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، فى ظل الجهود المبذولة للإعداد والتنظيم الجيد لتنفيذ هذا المشروع.

وتفقدت السكرتير العام لمحافظة أسوان، موقع الاصطفاف، وأيضاً بمعسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة، وتوزيع المهام والتكليفات، والتجهيزات المختلفة وذلك فى حضور القيادات الأمنية بالإضافة إلى مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وسبق ذلك اجتماع تنسيقى.

وأكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، فى بيان صحفى، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات للاستعداد والجاهزية المطلوبة للظهور بالشكل المشرف والراقى الذى يليق بقيمة ومكانة أسوان فى العرض النهائى أثناء تنفيذ التدريب العملى.

وأوضحت، أن الهدف الأساسى من هذا التدريب هو التأكد من جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة بالشكل الذى يحد من الأضرار، وخاصة فى ظل التغيرات المناخية المتعاقبة.