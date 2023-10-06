تحرير 58 محضرًا خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

‏‎نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم عادل الجزار رئيس المباحث، بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير 58 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 19 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير محضرين إنتاج خبر ناقص الوزن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.

‏‎كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه 3 شكائر من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المحال التجارية وبحوزته 4 آلاف قطعة من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.