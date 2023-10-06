تحرير 112 محضرا و53 إنذارا وضبط 952 حالة إشغال بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، لافتا إلى أنه خلال الحملات على الأسواق تم تحرير 112 محضرا متنوعا و53 إنذارا وضبط 952 حالة إشغال.

وفى هذ الصدد، شن حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال والمنشآت التجارية للتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالأسعار شملت: منطقة الدخيلة، البيطاش ، شهر العسل، طريق إسكندرية مطروح، وأسفرت الحملة عن تحرير 58 محضرا متنوعا و15 إنذارا والتحفظ على 410 حالات إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ11 ألف جنيه.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة بحملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية شملت: شارع الترسانة البحرية، عبد المنعم، سيدي عماد، وأسفرت عن غلق وتشميع منشآة وتحرير عدد 21 محضرا متنوعا و28 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ45 ألف جنيه والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات شملت الحملة: شارع وينجت، شارع مصطفى كامل من فلمنج حتى شدس ، محور المحمودية ، شارع مصطفى النجار سموحة، شارع الفتح باكوس، شارع رياض زيزينيا، شارع الفردوس سموحة، شارع شعراوي وشارع ذو الفقار لوران، وأسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا والتحفظ على 402 حالة إشغال متنوع و6 آلاف جنيه غرامات فورية.

وواصل حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته للتفتيش علي المنشآت التجارية استهدفت منطقة: المنشية الجديدة وبشاير الخير 1، 2 وكرموز، وأسفرت الحملة عن إعدام 150 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 15 محضرا متنوعا و10 إنذارات.