اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:22 ص
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تحديث نظم الإشارات بالسكة الحديد يزيد معدلات السلامة.. تفاصيل

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:00 ص
تحديث نظم الإشارات بالسكة الحديد يزيد معدلات السلامة.. تفاصيل السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، وفى النقاط التالية أهم مشروعات تطوير نظم الإشارات.
 
وتستهدف مشروعات تطوير نظم الإشارات ، تحويلها من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة والآمان والحد من تدخل العنصر البشري كالآتى:-
 
1- خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وتم الإنتهاء من تطوير الخط : 
تم الإنتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة - الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم ويشمل الخط (80 مزلقان ) و 19 برج رئيسي و 15 برج ثانوي ، وبانتهاء خطة التطوير تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنوياً .
 
2- خط بني سويف – أسيوط بطول 205 كم وبلغت نسبة التنفيذ 92 % وسيتم الإنتهاء في إبريل القادم
تم دخول عدد 13 برج للخدمة من إجمالي 15 برج بطول 200 كم سكة مكهربة .
 
3- خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % وسيتم الإنتهاء في يونيو القادم
تم دخول عدد 11 برج للخدمة من إجمالي 17 برج بطول 110 كم سكة مكهربة .
 
4- خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % وسيتم الإنتهاء بنهاية العام الحالى  
تم دخول عدد 7 برج للخدمة من إجمالي 21 برج بطول 75 كم سكة مكهربة .
 
5- خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم وبلغت نسبة التنفيذ 13 % وسيتم الإنتهاء في أغسطس 2024 وجاري العمل في 10 أبراج من إجمالي 14 برج .
 
 

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