اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد تحذيرات من تسونامى جديد.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:39 ص
بعد تحذيرات من تسونامى جديد.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر جزر إيزو اليابانية، الجمعة، وفق ما أكده المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم، وفقا ذكرة قناة "الحرة".

يذكر أن السلطات اليابانية أصدرت تحذيرا من حدوث تسونامى، أمس الخميس، بعد أن ضرب زلزال هائل بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر جزر إيزو اليابانية، وفق ما نقله موقع "ذا ويذر تشانل".

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية "JMA"، فإن زلزال الخميس وقع في الساعة 11.09 صباحا على عمق 10 كلم، وفق ما نقله الموقع عن وكالة شينخوا. وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كلم جنوبي طوكيو.

وصدر تحذير من حدوث تسونامي بارتفاع يقدر بمتر واحد عقب الزلزال، بحسب "ذا ويذر تشانل" المتخصص بأخبار الأرصاد الجوية.

 


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