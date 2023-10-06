بدون أي ضغوط.. تعرف الطريقة الصحيحة لإطعام طفلك

كتب حسام الشقويرى

يميل الآباء إلى القلق عندما يرفض طفلهم تناول الطعام، أو يأكل القليل جدًا، أو يتجنب الأطعمة الصحية مثل الفواكه و الخضروات . قد يشعر بعض الآباء بالقلق بسبب هذا الأمر، خاصة إذا كان طفلهم لا يكتسب أو يفقد الوزن. ويعد إجبار الطفل أو إكراهه على إكمال وجبته ممارسة أبوية غير سليمة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.





وما ينساه الآباء هو أن الأطفال لديهم شهية وأذواق مختلفة، وإجبارهم على تناول الطعام غالباً ما يؤدي إلى كرههم للطعام أو تناول كميات أقل منه. وقالت الدكتورة شيلي جوبتا، استشارية - طبيبة حديثي الولادة وطبيب الأطفال، مستشفيات الأمومة، جورجاون: " لجعل أوقات الوجبات أكثر متعة وصحة، يجب على الآباء التوقف عن الضغط على أطفالهم لتناول الطعام" .

وعادة ما يكون لدى الأطفال إحساس جيد جدًا عندما يشعرون بالجوع وعندما يشعرون بالشبع. ومن الأهمية بمكان أن تثق بهم وأن تعلم أنهم سيأكلون إذا كانوا جائعين. من خلال القيام بذلك، لن تحتاجي إلى إجبار طفلك على تناول الطعام. عندما يحتاج جسمهم إلى التغذية، فإنهم يفعلون ذلك طواعية. وعلى نفس المنوال، لا ينبغي الضغط على ميول الأطفال الفطرية لرفض الوجبات الجديدة أو المرة.

وبدلًا من ذلك، استمر في محاولة إطعام طفلك وقبول أي رفض، مدركًا أن هذه مرحلة نمو طبيعية وأن أفعالك ستؤثر على ما إذا كانت هذه تجربة ممتعة أو سلبية لطفلك أم لا.

الأشياء التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الطفل الذي يرفض تناول الطعام اعتبر نفسك في موقفهم حاول أن تتخيل كيف سيكون الأمر عندما تُجبر أو تُجبر على تناول الطعام دون أن تشعر بالجوع، أو عندما لا تعرف ما الذي يُطلب منك تناوله. سيكون من الأسهل عليك أن ترى أن أفعالك من المحتمل أن يكون لها تأثير عكسي لما قصدته إذا تعاطفت مع طفلك وحاولت فهم العالم من وجهة نظره. فكر في الأمور من وجهة نظر طفلك في كل مرة يرفض فيها الطعام.



قم بتدوين وجبتهم الأخيرة لاكتشاف ما إذا كان جدول طفلك قد يؤثر على سلوكه في تناول الطعام، حاول الاحتفاظ بمذكرات تتضمن وجبات طفلك والوجبات الخفيفة والمشروبات وأوقات القيلولة.

من الجيد تناول وجبات الطعام مع طفلك والتحلي بالصبر عند تقديم شيء جديد له. بعد رفض الطعام عدة مرات، يميل الأطفال في النهاية إلى تناول الطعام عندما يشعرون بالجوع. كما أن اصطحاب الأطفال معك للتسوق من البقالة وتعليمهم الفوائد الغذائية التي تحصل عليها من الأطعمة المختلفة يعمل أيضًا بشكل جيد على قبول الأطفال للأشياء المقدمة له