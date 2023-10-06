المتهمون بسرقة فيلا بالإكراه فى كرداسة يكشفون تفاصيل الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى المتهمون ب سرقة فيلا في كرداسة، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، عقب القبض عليهم، وكشفوا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سيناريو تنفيذ السرقة، فذكروا أنهم استغلوا إقامة مالك الفيلا وزوجته بمفرديهما، خاصة أنهما مسنين، وقرروا سرقتهما، فتسللوا للفيلا عبر تسلل السور الخارجي، ثم هددوا المجني عليهما، ووثقوهما، بعد الاعتداء على مالك الفيلا.

أضاف المتهمون أنهم بدأوا في التفتيش بمحتويات الفيلا، حتى عثروا على مبلغ مالي عملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، وهاتفين محمول وجهاز لاب توب، استولوا عليهم وفروا هاربين عقب تنفيذ الجريمة.

وذكر المتهمون أنهم كانوا يستعدون لبيع المسروقات، وتقسيم قيمتها بينهم، واعترف أحدهم بحيازة سلاح ناري خرطوش، لاستخدامه في الدفاع عن نفسه وارتكاب الجرائم، وأرشدوا عن المسروقات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الفيلا وزوجته، وذكرا أنهما فوجئا بالمتهمين ملثمين، يقتحمون الفيلا، ويعتدون عليهما، ويوثقونهما، ثم استولوا على متعلقات خاصة بهما وفروا هاربين.

بعرض المسروقات على المجني عليهما عقب ضبطها، تعرفا عليها ووجها اتهاما للجناة بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص بالمعاش "مُصاب بجرح بالرأس" وزوجته ، مقيمان بدائرة المركز) بأنه حال تواجدهما بالفيلا سكنهما الكائنة بدائرة المركز بمفردهما فوجئا بــ 3 مجهولين مُلثمين بالدلوف للفيلا عن طريق تسلق السور الخارجى وتعدوا عليه بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته وإيثاقه وزوجته بأفيز بلاستيكى وإستولوا على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول - لاب توب – مشغولات ذهبية) ولاذوا بالهرب .

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق وعاملان ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (فرد محلى وطلقات نارية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.