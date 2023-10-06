الكرملين: احتمال إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعنى نية إجرائها

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف، أن احتمال إلغاء بلاده التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعنى نيتها إجراء مثل هذه التجارب.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم /الجمعة/، ردًا على سؤال حول احتمال استئناف روسيا التجارب النووية - "إن ما قصده الرئيس بوتين فى تصريحاته بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هو الحاجة للوصول بالوضع إلى قواسم مشتركة".



وأضاف " وقعنا وصادقنا منذ وقت طويل على هذه المعاهدة، ولكن لم يفعل الأمريكيون ذلك"، مشيرا إلى أنه من أجل التوصل إلى قاسم مشترك سمح الرئيس بإمكانية سحب هذا التصديق.



يُذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، أعلن فى وقت سابق اليوم أن المجلس سيلغى تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكدا أن هذا لا يعنى إعلان نية إجراء تجارب نووية.