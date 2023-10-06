وقال داود في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن عملية عسكرية جرت بالتعاون بين قوات الجيش والشركاء الدوليين في منطقة ” شبيلو” بإقليم مدغ، أسفرت عن تكبييد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، فضلا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر تابعة للمليشيات الإرهابية الذين فروا بعد تعرضهم لهجوم .