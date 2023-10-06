السيطرة على حريق بمنزل وبعض أشجار النخيل بساقلته سوهاج دون إصابات.. صور

سوهاج- محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل أحد الأشخاص بقرية سفلاق دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج وامتدت النيران للبعض الأشجار المجاورة، ولا توجد خسائر بالأرواح، وانحسرت التلفيات في إحتراق كمية من التبن والطيور والغلال وكمية من النخيل بحوار المنزل.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، يفيد بنشوب حريق بناحية قرية سفلاق وتمت السيطرة علليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتمت عملية التبريد للحريق ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة عقب الإنتقال بنشوب حريق بمنزل المدعو ب . ح . ع ش من نجع هرماس اللأوسط التابع لمجلس قروى سفلاق بناطق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته وانحصرت التلفيات في كمية من التبن والطيور والغلال وبعض أشجار النخيل بحوار المنزل ولا توجد خسائر في الأرواح تم إخماد الحريق قوات الحماية مع وجود القيادات المحلية بالمعدات، تم أبلاغ الأجهزة الأمنية وتم إخطار الشئون الاجتماعية، وتم إبلاغ الطب البيطرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة



أثار الحريق على النخيل (1)



أثار الحريق على النخيل (2)



أثار الحريق على النخيل (3)



القوات تحاول السيطرة على الحريق (1)



القوات تحاول السيطرة على الحريق (2)



القوات تحاول السيطرة على الحريق (3)



معدات الوحدة المحلية تساهم فى إخماد اللحريق (1)



معدات الوحدة المحلية تساهم فى إخماد اللحريق (2)