اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:13 م
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السيطرة على حريق بمنزل بالدقهلية دون خسائر فى الأرواح

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:59 م
السيطرة على حريق بمنزل بالدقهلية دون خسائر فى الأرواح الحماية المدنية - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بقرية المحمودية مركز دكرنس ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية أو إصابات والخسائر المادية احتراق غرفة نوم بالكامل بعدما تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق الذي تبين أن سببه ماس كهربائى. 
 
تلقي اللواء، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من اهالي قرية المحمودية مركز دكرنس بوجود حريق بأحد المنازل بشارع السوق بالقرية.
 
هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ وجري الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على مصدر النيران قبل امتدادها الي باقي اجزاء المنزل و بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مواطن يدعى إبراهيم عبدالمنعم شلتوت.
 
جرى السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح أو إصابات والخسائر المادية احتراق غرفة النوم بالكامل وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

الحماية المدنية بالقاهرة

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