وقالت الحكومة - فى مرسوم رسمي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن هذه الخطوة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوق المحروقات الروسية ، مشيرة إلى أن الرسوم الوقائية لن تطبق انطلاقا من 1 يناير 2026.

وفرضت الحكومة أيضا إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار في السوق، حيث استأنفت العمل بشكل كامل بآلية تقوم في إطارها بتعويض العاملين في قطاع النفط عن الفرق في أسعار الوقود بين السوقين الخارجية والداخلية.

كما أعلنت قرارا برفع حظر صادرات الديزل المنقول للموانئ عبر خطوط الأنابيب بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت قيودا مؤقتة في وقت سابق من الشهر الماضي، على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.