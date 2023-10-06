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التعليم: عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:00 ص
التعليم: عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الفصلين الدراسيين للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد إلكترونيا بأسئلة اختيارية وجزء منها مقالى بأسئلة ورقية مثل العام السابق، على أن تعقد الاختبارات على مستوى المدرسة ويتم تصحيحها أيضا من خلال المدارس والإدارات، مؤكدة أنه فى حالة تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت قبل موعد الاختبارات ستعقد إلكترونيا ومن لم يتسلم الموعد قبل الموعد المحدد لعقد الاختبارات ستعقد له الامتحانات بشكل ورقى على مستوى المدرسة، مشددة على أنه يتم تدريب المعلمين على وضع وصياغة مفردات الامتحانات بشكل دقيق وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى  السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

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