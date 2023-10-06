البيئة تبحث المشاركة في النسخة المصرية من ماراثون الرمال العالمى بالفيوم

أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة، أن الوزارة بصدد بحث المشاركة النسخة المصرية الأولى من ماراثون الرمال العالمى المزمع اقامته فى صحراء وادى الريان بالفيوم، نوفمبر المقبل وبمشاركة اكثر من 500 شاب وفتاه من مصر والدول العربية والأوروبية، بهدف تنشيط السياحة البيئية فى إطار أهداف وخطة الوزارة فى هذا الملف.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ماراثون الرمال هو سباق عالمى تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عاما فى المغرب، ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان، ويتم تنفيذه بشرط مراعاه كافة المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، على مسافة 120كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم لمدة أربعة أيام فى الصحراء.

وأضاف المصدر، أن مارثون الرمال العالمى سيتم فى صحراء محمية وادى الريان، بعد زيارة كافة الصحارى الموجودة فى نطاق مصر، وتم اختياره لتوافر عناصر التميز فى هذه الصحراء والبراح فيها، وستشمل فاعليات الماراثون، انشطة مختلفة داخل الصحراء تحت اشراف الوزارة، حيث يهدف الماراثون إلى الترويج بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر ويستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، وسيتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى، كما يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 500 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر، وستتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة شهد فاعليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة المنظمة للماراثون فى أحد فنادق القاهرة لإطلاق ماراثون الرمال الدولى 2023 بالفيوم، بمشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى فى تاريخ مسابقات ماراثون الرمال فى مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار بحضور ممثلا عن السفارة الفرنسية بالقاهرة، وأيمن حقى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ذا تراى فاكتورى المنظمة للحدث بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، ضمن اهتمام الوزارات الثلاثة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات، بالتوازى مع بحث مشروعات جديدة خضراء داخل المحمية أبرزها حديقة حيوان مفتوحة ملاذ آمن للحيوانات البرية على غرار جدية مأوى بالأردن.