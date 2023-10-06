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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:10 ص
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الإحصاء: توفير التعليم الأساسى عالميا يحتاج 69 مليون معلم بحلول 2030

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:00 ص
الإحصاء: توفير التعليم الأساسى عالميا يحتاج 69 مليون معلم بحلول 2030 المدارس
كتب مدحت عادل

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بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من التقديرات العالمية والتي ترصد مدى الحاجة إلى المعلمين على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات العالمية إلى الحاجة إلى 69 مليون معلم من أجل التمكن من توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2030.
 
وقدرت البيانات التي نقلها جهاز الإحصاء، أن المرحلة الابتدائية في حاجة إلى 24.4 مليون معلم، بينما المرحلة الثانوية تحتاج إلى 44.4 مليون معلم على مستوى العالم.
 
ومن أهم المؤشرات أن هناك 1.099 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي "عام - فني – أزهر" يقومون بالتدريس لعدد 28 مليون تلميذ خـلال عــام 2022/2023، مقابـل 1.143 مليون معلم خلال عام 2021/2022، و830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023، مقابل 856.7 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 22.872 مليون تلميذ عام 2021/2022 .
 
وأضاف البيان أن هناك  128.4ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023، مقابل 135.3 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.191 مليون تلميذ عام 2021/2022، و 140.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.536 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابل 151 ألف معلم خلال عام 2021/2022

جهاز الإحصاء

أخبار الاقتصاد

التعليم الأساسى

المعلمين



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