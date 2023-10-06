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الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

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