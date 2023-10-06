وقال سينيهوبوف فى تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية: "الآن لقي 52 شخصاً حتفهم نتيجة لهذا الهجوم الصاروخي وأن العديد من الضحايا في حالة خطيرة".

وبحسب قوله، فإن المختصين يواصلون العمل في مكان الحادث "للتأكد من انتشال جميع الجثث والأشلاء"، فضلا عن التعرف على هوياتهم.

يذكر أن روسيا شنت هجوما أمس الخميس (على الأرجح بصاروخ إسكندر-إم) على مقهى في قرية هروزا، منطقة كوبيانسكي في المنطقة. وفي وقت الهجوم، كانت هناك مراسم عزاء في المكان.

وبحسب سينيهوبوف، تم إعلان أيام الحداد على الضحايا في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في منطقة خاركيف.

