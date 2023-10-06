إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية بذكرى العبور العظيم

كتب محمود راغب

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خالص التحية والتقدير والتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى والقوات المسلحة المصرية الباسلة، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن ذكرى النصر تمثل في نفوسنا جميعا بداية جديدة لمصرنا الحبيبة بعد سنوات من الحصار والاحتلال، كما أنها تعيد بنا إلى الأذهان ملحمة بناء الدولة المصرية بعد العبور العظيم، وهو ما نحياه الآن بعد مرور 50 عاما من إعادة بناء جديدة للدولة المصرية تشكلت ملامحها في "الجمهورية الجديدة" التي تبنى بسواعد كل المصريين ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشترك في عملية البناء كافة مؤسسات الدولة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في بناء وتنمية الوطن، وكل شخص منهم يشعر بالإنجاز الحقيقي الذي تم على أرض مصر وقت النصر من 50 عاما، ويشعر أيضا ويرى حجم الإنجاز الحقيقي في ظل الجمهورية الجديدة التي تساهم في بناء ودمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لكل شهداء الحرب المجيدة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للواجب الوطني، وقدمت التحية لكل جندي ومقاتل وقائد فقد جزء من جسمه في أوقات الحرب وما قبلها من معارك مهدت للنصر.