إصابة طفلة بحالة تسمم عقب تناولها مادة فسفورية بطهطا شمال سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر 12 سنة مصابة بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وذلك على إثر تناولها مادة فسفورية بالمنزل عن طريق الخطأ وتم تحويلها للمستشفى الجامعى لاستكمال العلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول طفلة صغيرة مصابة بحالة إعياء وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها بإستقبال قسم الباطنة داخل المستشفى وتم إحالتها للمستشفى الجامعى.

وعقب الإنتقال تبين من الفحص والمعاينة إصابة الطفلة "ح.م.ا.ا"، 12 سنة، بحالة تسمم عقب تناولها مادة فسفورية بالمنزل، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها بقسم استقبال الباطنة بمستشفى طهطا العام وتم إحالتها إلى مستشفى سوهاج الجامعى لإستكمال باقى العلاج الخاص بها والحالة العامة لمصابة متوسطة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن مستشفى ساقلته المركزى استقبل سيدة تبلغ من العمر 20 سنة مصابة بحالة تسمم ودخلت في غيبوبة عقب تناولها وجبة طعام منزلية عبارة عن "بصاره" وتم حويلها من المستشفى المركزى إلى المستشفى الجامعى لإستكمال اعلاج نظرا لتدهور حالتها الصحية.

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى ساقلته المركزى يفيد بإصابة سيدة بحالة إعياء شديد عقب تناولها وجبة غذائية منزلية فاسده وتم تحويلها للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وصول غ . ك . م 20 سنة ربة منزل وتقيم بناحية قرية عرب بنى واصل دائرة مركز ساقلته مصابة بنزلة معوية حادة والم بالبطن وقئ مستمر على إثر تناولها وجبة غذائية منزلية فاسدة عبارة عن " بصاره" تم تشخيص الحالة المرضية للمصابة على أنها تسمم غذائى خاصة بعد دخولها في غيبوبة وتم نقلها للمستشفى الجامعى لإستكمال العلاج ومحاولة إنقاذها.