أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية لمساجد كفر تصفا بكفر شكر بمشاركة 300 طفل

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، أن القافلة الدعوية كانت بجميع مساجد قرية كفر تصفا التابعة لإدارة أوقاف كفر شكر، حيث أدى الخطبة بها قيادات الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، وكانت الفعاليات بالمسجد البحري بنفس القرية، حيث شملت الفعاليات انعقاد معرض للكتاب لأبرز مؤلفات وزارة الأوقاف والتي تتناول جميع القضايا المعاصرة والمطروحة على المجتمع وبأسعار رمزية، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من الأهالي والجمهور.

كما شملت الفعاليات أيضا درس للسيدات من خلال الواعظات، وتم طرح أهم القضايا التي تهم المرأة مثل ظاهرة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وأهمية الأسرة في الإسلام، كما شملت الفعاليات أيضا انعقاد مقرأة قرآنية الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، والتي شهدت حضور كثيف من المواطنين، بالإضافة إلى أيضا حضور 300 طفل من أطفال النشاط التثقيفي للطفل بمديرية أوقاف القليوبية، وتم فيه مشاهدة بعض النماذج في القرآن الكريم وحفظه، وحفظ الأحاديث النبوية، ونماذج في الشعر والقصائد الدينية.

واستطردت مديرية أوقاف القليوبية، أنه تم تقديم بعض الجوائز التشجيعية للمتميزين من أطفال النشاط، حيث شهدت الفعاليات إقبالا كثيفا وصل لحد الازدحام الشديد ابتهاجا بهذه الفعاليات ضمن القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية.



إقبال كبير من الأطفال



الأئمة المشاركين بالقافلة الدعوية



جانب من القافلة



خلال القافلة الدعوية بكفر تصفا



خلال مشاركة الأطفال



خلال مقرأة الأئمة



درس واعظات الأوقاف



فرحة الأطفال



مشاركة السيدات بالقلفة



مقرأة الأئمة بمشاجد كفر شكر