اليوم السابع
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أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية لمساجد كفر تصفا بكفر شكر بمشاركة 300 طفل

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 04:55 م
أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية لمساجد كفر تصفا بكفر شكر بمشاركة 300 طفل الأئمة المشاركين بالقافلة الدعوية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية كبرى بقرية كفر تصفا بمدينة كفر شكر، وذلك بمشاركة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، ومن الواعظات المتطوعات الدكتورة وفاء عبد السلام، والدكتورة ميرفت عزت.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، أن القافلة الدعوية كانت بجميع مساجد قرية كفر تصفا التابعة لإدارة أوقاف كفر شكر، حيث أدى الخطبة بها قيادات الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، وكانت الفعاليات بالمسجد البحري بنفس القرية، حيث شملت الفعاليات انعقاد معرض للكتاب لأبرز مؤلفات وزارة الأوقاف والتي تتناول جميع القضايا المعاصرة والمطروحة على المجتمع وبأسعار رمزية، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من الأهالي والجمهور.

كما شملت الفعاليات أيضا درس للسيدات من خلال الواعظات، وتم طرح أهم القضايا التي تهم المرأة مثل ظاهرة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وأهمية الأسرة في الإسلام، كما شملت الفعاليات أيضا انعقاد مقرأة قرآنية الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، والتي شهدت حضور كثيف من المواطنين، بالإضافة إلى أيضا حضور 300 طفل من أطفال النشاط التثقيفي للطفل بمديرية أوقاف القليوبية، وتم فيه مشاهدة بعض النماذج في القرآن الكريم وحفظه، وحفظ الأحاديث النبوية، ونماذج في الشعر والقصائد الدينية.

واستطردت مديرية أوقاف القليوبية، أنه تم تقديم بعض الجوائز التشجيعية للمتميزين من أطفال النشاط، حيث شهدت الفعاليات إقبالا كثيفا وصل لحد الازدحام الشديد ابتهاجا بهذه الفعاليات ضمن القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية.

إقبال كبير من الأطفال
إقبال كبير من الأطفال

 

الأئمة المشاركين بالقافلة الدعوية
الأئمة المشاركين بالقافلة الدعوية

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

خلال القافلة الدعوية بكفر تصفا
خلال القافلة الدعوية بكفر تصفا

 

خلال مشاركة الأطفال
خلال مشاركة الأطفال

 

خلال مقرأة الأئمة
خلال مقرأة الأئمة

 

درس واعظات الأوقاف
درس واعظات الأوقاف

 

فرحة الأطفال
فرحة الأطفال

 

مشاركة السيدات بالقلفة
مشاركة السيدات بالقلفة

 

مقرأة الأئمة بمشاجد كفر شكر
مقرأة الأئمة بمشاجد كفر شكر

 

مقرأة الأئمة
مقرأة الأئمة

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