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افتتاح مسجد نور الإسلام بشبين القناطر بعد إحلاله وتجديده بـ3 ملايين جنيه

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:09 م
افتتاح مسجد نور الإسلام بشبين القناطر بعد إحلاله وتجديده بـ3 ملايين جنيه افتتاح المسجد
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد نور الإسلام بكفر شبين بمدينة شبين القناطر، عقب إعادة إحلاله وتجديده بالكامل على مساحة بلغت 330 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، حيث تم بنائه على أحدث الطرز الإسلامية مع إنشاء المئذنة على ذات الطراز.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة التي تناولت "جوانب الرحمة المحمدية" في إطار احتفالات العالم بميلاد رسول الإنسانية، وقام بالتأكيد على مظاهر الرحمة في حياة الرسول الكريم التي كان يبذلها لكل بني البشر على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم مع بذل الرحمة لكل الكائنات للحيوان والطيور، بل وحتى الجمادات.

 

المصلين بالمسجد
المصلين بالمسجد

 

تواجد الاهالي بالمسجد
تواجد الاهالي بالمسجد

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

جانب من المصلين بالمسجد
جانب من المصلين بالمسجد

 

خلال افتتاح المسجد
خلال افتتاح المسجد

 

فرحة الأهالي بالافتتاح
فرحة الأهالي بالافتتاح

 

وكيل وزارةو الأوقاف يلقى الخطبة
وكيل وزارة الأوقاف يلقي الخطبة

 


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